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ABD’de corona yardımı oylaması ertelendi

ABD Senatosu çoğunluk lideri Mitch McConnell corona virüsü nedeniyle kişi başı maddi yardımın 600'den 2 bin dolara çıkarılması teklifinin oylamasını erteledi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 09:15, 30/12/2020
Haberler Dünya
ABD’de corona yardımı oylaması ertelendi

McConnell Cumhuriyetçilerden, görev süresi gelecek ay dolacak Başkan Donald Trump’ın savunma bütçesine verdiği vetoyu aşacak şekilde tekrar oylamalarını istedi.

ABD Temsilciler Meclisi corona virüsü nedeniyle kişi başı maddi yardımın 600’den 2 bin dolara çıkarılmasını onaylamış ve oylaması için Senato’ya göndermişti.

DEMOKRATLAR VE TRUMP AYNI NOKTADA

McConnell, Trump tarafından talep edilen ve Demokratlar tarafından desteklenen kişi başı 2 bin dolar yardımı, Trump’ın istediği ancak Demokratların çoğunun karşı çıktığı diğer iki tasarının Kongre’de kabulüne bağladı.

Bu adım her üç tasarının da Kongre’den geçmemesine neden olabilir.

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Yayınlanma Tarihi:09:14,