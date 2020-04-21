ABD’de corona yasaklarını protestonun bilançosu çıkıyor: Yeni vakada rekor kırdılar

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. 790 bin vaka ve 42 binin üzerinde ölümle salgının yeni merkezi haline gelen ABD’de ise akıl ve mantık sınırlarını zorlayan gösteriler düzenlenmeye başlandı.

Pek çok eyalette binlerce kişi sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokaklara çıktı. Virüs nedeniyle uygulanan kısıtlamaları protesto eden eylemciler, kapatılan işyeri ve okulların bir an önce açılmasını istedi.

2 BİN 960’A YÜKSELDİ

Gösterilerin düzenlendiği eyaletlerden Kentucky’de, eylemlerin yol açtığı sonuçları gösterebilecek veriler paylaşıldı. Buna göre gösterilerin ardından pazar günü eyalet genelinde en yüksek günlük yeni vaka artışı kayıtlara geçti.

273 yeni tanı konulduğu açıklanırken, toplam sayı 2 bin 960 oldu.

‘SAVAŞIN ORTASINDAYIZ’

Yeni verilerin ardından açıklama yapan eyalet valisi Andy Beshear, “Virüsle mücadelede savaşın henüz ortasındayız. Şu an yaptığımız ve gelecekte atacağımız tüm adımlar birbirimizi korumak için” dedi.

Beshear düzenlenen gösterilerin yeni vakalara etkisini yakından araştırdıklarını ifade ederken, 273 kişiden 41’inin bakımevi hasta ve çalışanları olduğunu söyledi.

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