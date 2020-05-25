ABD’de coronadan kaynaklı ölümler 100 bine yaklaştı!

Worldometers’in verilerine göre, ABD'de corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 99 bin 464'e yükseldi.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede toplamda 1 milyon 694 bin 562 vakanın tespit edildiği, bunlardan 456 bin 397’sinin iyileştiği belirtildi.

Ülkede 1 milyon 138 bin 701 aktif vakanın bulunduğunu belirten bakanlık, salgının başlangıcından itibaren 14 milyon 908 bin 423 corona virüsü testinin yapıldığını açıkladı.

CORONAYA RAĞMEN PARTİ YAPTILAR

ABD'nin Missouri eyaletinde yer alan Osage Beach şehrinin Backwater Jacks Bar & Grill adlı plajında çoğunluğu gençlerden oluşan onlarca kişi, corona virüsü önlemlerini yok sayarak Ulusal Anma Günü çerçevesinde bir etkinlikte toplandı.

Partide dört arkadaşıyla bulunan Jodi Akins,”Kesinlikle çok kalabalıktı, fiziksel mesafe yoktu. Ancak herkes eğleniyordu. Çok kaygısız bir ortamdı ama güvenlik ağırdı” ifadelerini kullandı.

Scott Pasmore adlı muhabirin sosyal medyada paylaştığı parti görüntüleri ülkede büyük tepki topladı. Onlarca kişinin bir arada bulunduğu ortamda, corona virüsü salgını kapsamında hiçbir önlemin alınmadığı görüntülendi.

PARTİ SONRASI YENİ VAKALAR ORTAYA ÇIKTI



Yetkililer, ABD'nin Arkansas eyaletinde çıkan yeni vakaların gerçekleşen parti ile bağlantılı olduğunu açıkladı.

Arkansas Valisi Asa Hutchinson, gazetecilere yaptığı açıklamada “Onlar genç sadece yüzüyorlar, aktivite yapıyorlar ve bunun sonucunda pozitif vakalar ortaya çıktı” ifadelerini kullandı ancak vaka sayısı hakkında bilgi vermedi. (DHA)

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