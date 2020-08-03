ABD’de coronadan ölenlerin sayısı 160 bine yaklaştı!

ABD corona virüsü salgınında en fazla vakanın görüldüğü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Ülkede corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158 bin 495'e yükselirken, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 827 bin 843'e ulaştı.

ABD'de Covid-19’dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 382 bin 692'ye yükselirken, şu ana kadar 60 milyon 268 bin 899 kişiye corona virüsü testi yapıldı.

EYALETLERDE SON DURUM

Ülkede salgından en çok etkilenen eyalet sıralamasında birinci konumda olan Californiya eyaletinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 400'e, vaka sayısı ise 515 bin 686'ya ulaştı.

California'nın ardından ikinci sıradaki Florida eyaletinde vaka sayısı 491 bin 884 olarak kaydedilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 7 bin 157'ye ulaştı.

Üçüncü sıradaki Teksas'ta vaka sayısı 454 bin 364 olurken, ölü sayısı 7 bin 341’e yükseldi. (İHA)

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