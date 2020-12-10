ABD’de Covid-19 kabusu büyüyor: 3 binden fazla insan öldü

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD’de tarihin en korkunç günlük bilançosu açıklandı… ABD’de son 24 saat içerisinde 3250’den fazla insan yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde acil servislerde doluluk yaşandığı ve sağlık sisteminin bu baskıyı kaldıramamaya başladığı kaydedilirken hastanede tedavi olanların sayısı da 106.217’yi geçti ve tarihin en yüksek seviyesine geldi.

ABD’de elde edilen verilere göre ülkede geçen hafta her gün ortalama 2.259 insan yaşamını yitirirken 205.661 insanda da corona virüsü tespit edildi.

Ülkede en son 3 Aralık’ta 2.861 insan corona virüsü salgınından yaşamını yitirmiş ve bu sayı ülke tarihindeki en yüksek veri olarak kayıtlara geçmişti. Ülkede dünkü verilerle birlikte ilk kez bir günde corona virüsünden ölenlerin sayısı 3000’i geçti.