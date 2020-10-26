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ABD’de erken oy verme kuyruğu! New York’ta dikkat çeken manzara

ABD'de erken oy kullanma sürecinin başladığı bölgelerden New York'ta uzun kuyruklar oluştu. 24 Ekim'de başlayan ve 9 gün sürecek erken oy verme işlemi seçmen katılımını artırmayı hedefliyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:10, 26/10/2020
Haberler Dünya
ABD’de erken oy verme kuyruğu! New York’ta dikkat çeken manzara

ABD’de Donald Trump ile Joe Biden arasındaki başkanlık yarışında erken oy verme süreci başladı. New York’ta kentin beş farklı noktasındaki 88 merkezde oy kullanma işlemleri cumartesi günü itibarıyla devreye girdi.

Sabah 10’da açılan sandıkların önünde günlerdir uzun kuyruklar oluşuyor. Seçmenlerin sabahın erken saatlerinden akşama kadar sırada kalmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez de köpeğiyle birlikte Bronx’ta oy verme kuyruğuna girenler arasındaydı.

Nüfus yoğunluğu yüksek olan Brooklyn ve Bronx gibi bölgelerde seçmenler, oy verebilmek için beş saate yakın beklediklerini öne sürdü. Bazı seçim sandıklarında da teknik problemler yaşandığı ve gecikmelerin bu sebeple meydana geldiği iddia ediliyor.

Oy verme işlemi 88 merkezde yürütülüyor.

100 BİNİ AŞKIN KİŞİ KULLANDI

Erken oy verme işleminin seçimlere katılımı artırması beklenirken, pek çok vatandaşın ABD Başkanı Donald Trump’ın güvensiz olarak nitelediği ‘posta yoluyla oy verme’ yöntemine karşı sandığa gittiği düşünülüyor. 24 Ekim’de başlayan ve 9 gün boyunca süreceği açıklanan erken oy verme işleminde New York’ta şimdiye dek 100 bini aşkın seçmenin oy verdiği ifade ediliyor.

Ülke genelinde ise hem posta yolu hem de erken oy verme işlemiyle seçime katılanların sayısının yaklaşık 50 milyon olduğu belirtiliyor.

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ABD Cumartesi Donald Trump New York seçim
Yayınlanma Tarihi:09:49,
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