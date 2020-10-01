ABD’de F-35 tipi savaş uçağı düştü

Savaş uçağının yakıt ikmali yaptığı sırada tanker uçağa çarptığı ve düştüğü belirtildi. ABD Deniz Piyade Kolordusu (USMC) tarafından yapılan açıklamada, pilotun uçaktan kendini fırlattığı ve kazadan yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

Yakıt ikmal uçağı iniş takımlarının açılmaması nedeni ile Thermal Havaalanına yakın bir araziye gövdesi üstüne güvenli acil iniş yaparken, uçakta bulunan 8 mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadı.

“ACİL DURUM İLAN EDİYORUZ”

KC-130J'nin pilotunun Los Angeles Hava Yolu Trafik Kontrol Merkezi ile arasında geçen konuşmada, “LA Center, LA Center, RAIDER 50 acil durum ilan ediyor, VOLT 93 ile havada çarpışma” ifadelerini kullandığı ve “İki motorumuz çalışmıyor, yakıt sızdırıyoruz. Muhtemelen yanıyor ve şu anda acil inişteyiz. Acil durum ilan ediyoruz. Hala uçağın kısmi kontrolüne sahibiz. İki motor devre dışı” dediği ortaya çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

F-35’LERDE 867 KUSUR BULUNDU

Pentagon tarafından yapılan testler sonucunda F-35'lerde 867 adet kusur bulundu. Mayıs ayında, ABD'nin 58'nci Fighter Squadron’a ait bir F-35A, Florida’daki Eglin Hava Kuvvetleri Üssü’ne inerken düştü. Pilot güvenli bir şekilde atıldıktan sonra hayatta kalmayı başardı. Şu anda kadar ABD’nin 3, Japonya’nın da 1 olmak üzere toplam 4 F-35 savaş uçağı düştü. (İHA)