ABD’de George Floyd gösterileri devam ediyor: 100’üncü günde çatışma çıktı

Mayıs ayında, ABD’nin Minneapolis kentinde polisin gözaltına alırken orantısız güç kullanarak ölümüne sebep olduğu George Floyd’un ardından gösteriler devam ediyor… ABD’nin Portland kentinde George Floyd’un ölümü, ırkçılık ve polisin şiddetini protesto etmek isteyenler yine sokaktaydı.

Gösterilerin 100’üncü gününde göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı. Göstericilerin polise molotof kokteyli fırlattığı ve en az 1 kişinin yaralandığı aktarılırken, polis, “Saldırgan ve şiddet yanlısı göstericilere” müdahale edildiğini duyurdu. Polis, “Görevdeki memurlara alevli bombalar fırlatıldı. Bir kişi yaralandı” açıklamasını yaptı.

90 DAKİKA BEKLEDİKTEN SONRA MÜDAHALE EDİLDİ

Çok sayıda insanın gözaltına alındığı belirtilirken net bir sayı verilmedi. Reuters’a konuşan bir yetkili, “Cumartesi günkü gösteride yüzlerce gösterici vardı. Evet gözaltına alınanlar var” açıklamasını yaptı. Cumartesi günü yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günü 27 insanın gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Amerikan basını polisin göstericilere biber gazı ve ses bombası ile müdahale ettiğini yazarken, polisin göstericileri yere yatırdıktan sonra gözaltına aldığını aktardı. Güvenlik güçlerinin göstericilere 90 dakika boyunca müdahale etmediği fakat daha sonra müdahale edildiği de vurgulandı.