ABD’de gözler Nevada’daki seçimlerde!

Sanders, milyarder iş adamı Mike Bloomberg'in Beyaz Saray'a çıkmak için gerekli heyecan ve enerjiden yoksun olduğunu iddia etti. Demokrat Parti'nin bir etkinliğinde konuşan Sanders, ‘‘Gerçek şu ki Bloomberg, parası olmasına rağmen Donald Trump'ı yenmek için gereken heyecan ve enerjiyi yaratarak seçime gerekli katılımı oluşturmamızı sağlayamayacak'' dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, New Hampshire eyaletindeki önseçimde yarışı birinci tamamlayan Sanders, Iowa'da da mücadeleyi genç aday Pete Buttigieg ile baş başa bitirmişti. Sanders Las Vegas'taki konuşmasında Demokrat aday adaylarından yalnızca etkinliğe katılmayan milyarder Bloomberg'i gündeme getirdi.

İLGİLİ HABER ABD Başkanı Trump ile ABD Adalet Bakanı Barr arasında 'sosyal medya' savaşı!

Kasım ayında yapılacak seçimlerde Trump'ın karşısına kimin çıkacağını belirlemek için yapılacak bir sonraki önseçim Nevada eyaletinde gerçekleştirilecek.

Bloomberg Demokrat Parti'nin Las Vegas'taki etkinliğine katılmadı, aday adayı Nevada'da da yarışmayacak.

Bloomberg, Süper Salı olarak bilinen 3 Mart'tan itibaren oylama yapılacak eyaletlere odaklanmayı hedefliyor. Bu eyaletlerden biri de Virginia. Bloomberg kampanyası dahilinde Cumartesi günü Virginia'daydı.

Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ise Sanders'ı ismini kullanmadan eleştirdi. Biden, Sanders'ı silah üreticilerini silahlı kitle saldırıları konusundaki sorumluluklarından sıyrılmalarını sağlayan bir kanuna daha önce verdiği destek nedeniyle eleştirdi.

İLGİLİ HABER Trump'a kötü haber! Senato'dan geçti

Biden NBC'ye verdiği röportajda ise Sanderds'ın senatörlere yönelik eleştiri ve saldırgan tavrıyla bazı destekçilerini kaybedebileceğini de söyledi. Demokrat adayların büyük kısmı Nevada seçimleri öncesinde tartışmaya girmekten kaçınıyor.

Bir diğer aday Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ise grip olmasına rağmen etkinlikte sahne aldı. Warren ‘‘Bu akşam buradayım çünkü ben bir savaşçıyım'' dedi.

Nevada'da erken oylama Cumartesi günü başladı. Parti yetkilileri katılımın beklenenden yüksek olduğunu söylüyor. Oy kullanmak için son gün 22 Şubat.