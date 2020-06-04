ABD’de ırkçı cinayette ön duruşma bugün gerçekleşti

64 yaşındaki Greg McMichael ve 34 yaşındaki oğlu Travis McMichael, Ahmaud Arbery'i koşu yaparken kasten öldürdüklerini itiraf etmelerine rağmen olayla ilgili ön duruşma ancak bugün gerçekleşti. Olayı araştıran Georgia Soruşturma Bürosu dedektifi Richard Dial duruşmada, Travis McMicheal'in Ahmaud Arbery'yi öldürdükten sonra ona ırkçı hakaretler ettiğini açıkladı.

HAKARETLER SAVURUYOR

Görüntülerde McMicheal, Ahmaud Arbery'yi üç kez kurşunladıktan sonra polis olay yerine gelmeden hakaretler savuruyor. Greg McMichael ve Travis McMichael cinayet suçu ile yargılanmaya devam edecek.

Richard Dial, ön duruşmanın suçlamaları doğrulamak için olası kasıtları belirlemek amacıyla yapıldığını kaydetti. Saldırıyı kaydeden Bryan isimli şahıs da geçen ay cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

Duruşma George Floyd cinayetinin gölgesinde gerçekleşti ve ırkçı saldırıların bitmesini isteyen göstericiler Ahmaud Arbery davasında adalet çağrısında bulundu.