ABD’de kabus bitmiyor: Son 24 saatte 1000’den fazla ölüm

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre ABD’de son 24 saat içerisinde 1154 insan yaşamını yitirdi. Corona virüsü nedeniyle ölen insanların yanı sıra en az 17 bin 597 insanda da corona virüsü vakası görüldüğü açıklandı.

Ülke genelinde corona virüsü vaka sayısı da arttı. Güncel verilere göre ülkede vaka sayısı 1.347.388’e çıkarken ölüm sayısı da 80.682’ye çıktı.

ABD’nin corona virüsünden en çok etkilenen eyaleti New York olurken, bu bölgede 337 binden fazla vaka ve 26 binden fazla ölüm tespit edildiği açıklandı. Bu verilere göre New York’ta yaşayan her 100 bin kişiden 139’u corona yüzünden ölüyor.