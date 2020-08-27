ABD’de kasırga sezonu açıldı: Laura’nın saatteki hızı 195 kilometreyi aştı

ABD bir kasırga felakatiyle daha sarsıldı. Sabah saatlerinden itibaren Louisiana kıyılarını vurmaya başlayan Laura Kasırgası birçok evde ağır maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Louisiana ve Teksas eyaletlerinde etkili olan kasırganın yarattığı rüzgar hızı saatte 195 kilometreye ulaştı.

ABD’nin güney kıyılarında başlayan Laura Kasırgası bölgede panik yarattı. Beklenen kasırga sahildeki yerleşim bölgelerini sabah saatlerinden itibaren vurmaya başladı.

Saattaki hızı yer yer 200 kilometrenin üzerine çıkan kasırganın şiddetinin giderek azaldığı kaydedildi. Son olarak kasırganın şiddetinin kategori 3'e düştüğü ifade edildi.

ABD’deki kasırgalar 1 ile 5 arasında şiddetlerine göre derecelendiriliyor. En şiddetli kasırgalara 5 en yazıflara ise 1 derecesi veriliyor.

Kasırganın karada kuzeye doğru ilerledikçe şiddetini düşürerek tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Laura Kasırgası hafta başından bu yana Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde 24 kişinin ölümüne neden oldu.