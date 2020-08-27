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ABD’de kasırga sezonu açıldı: Laura’nın saatteki hızı 195 kilometreyi aştı

Saatteki hızı yer yer 195 kilometrenin de üzerine çıkan Laura Kasırgası, ABD'nin güney sahillerini vurdu. Kasırganın etkisini kaybetmesi sonrası tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr
19:07 -
Haberler Dünya
ABD’de kasırga sezonu açıldı: Laura’nın saatteki hızı 195 kilometreyi aştı

ABD bir kasırga felakatiyle daha sarsıldı. Sabah saatlerinden itibaren Louisiana kıyılarını vurmaya başlayan Laura Kasırgası birçok evde ağır maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Louisiana ve Teksas eyaletlerinde etkili olan kasırganın yarattığı rüzgar hızı saatte 195 kilometreye ulaştı.

Kasırga uzaydan görüntülendi. Reuters

ABD’nin güney kıyılarında başlayan Laura Kasırgası bölgede panik yarattı. Beklenen kasırga sahildeki yerleşim bölgelerini sabah saatlerinden itibaren vurmaya başladı.

Şiddetli rüzgar bazı evlerde ağır maddi hasara neden oldu. Reuters

Saattaki hızı yer yer 200 kilometrenin üzerine çıkan kasırganın şiddetinin giderek azaldığı kaydedildi. Son olarak kasırganın şiddetinin kategori 3'e düştüğü ifade edildi.

Rüzgarın şiddetine dayanamayan reklam panoları parçalandı. Reuters

ABD’deki kasırgalar 1 ile 5 arasında şiddetlerine göre derecelendiriliyor. En şiddetli kasırgalara 5 en yazıflara ise 1 derecesi veriliyor.

Bazı direkler ve araçların rüzgarın etkisiyle devrildiği görüldü. Reuters

Kasırganın karada kuzeye doğru ilerledikçe şiddetini düşürerek tropik fırtınaya dönüşmesi bekleniyor.

Laura ABD’den önceki durağı olan Haiti’de can aldı. Reuters

Laura Kasırgası hafta başından bu yana Haiti ve Dominik Cumhuriyeti'nde 24 kişinin ölümüne neden oldu.

Kasırga Dominik ve Haiti’de bazı altyapı sorunlarına yol açtı. Reuters

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