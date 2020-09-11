ABD’de korkunç rakam! Yılbaşından bu yana 164 siyahi vatandaş polis kurbanı

ABD’de mayıs ayında George Floyd'un polis şiddetine kurban gitmesiyle alevlenen tartışmalar ve olaylar her gün daha da büyüyor.

Her olay sonrasında ırkçılığa ve polis vahşetine karşı ABD’nin birçok şehrinde protestolar artarak devam ediyor. Bütün protestolara rağmen polisin siyahlara karşı davranış ve eylemlerinde en küçük bir değişiklik gözlemlenmiyor. Polis hala orantısız güç kullanarak can almaya devam ediyor.

YALNIZCA İKİ EYALETTE YOK



CBS News, 1 Ocak – 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında polis tarafından öldürülen 164 siyahi erkek ve kadından oluşan bir listeyi yayınladı. Ölüm olayları ile ilgili olarak halen soruşturmaların devam ettiğini belirtiliyor.

İstatistiklere göre her hafta bir siyahi polis tarafından öldürülüyor. ABD’de yılbaşından bu yana Rhode Island ve Vermont dışında bütün eyaletlerde bir siyahi Amerikan vatandaşının polis tarafından öldürülmesi dikkat çekti.