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ABD’de korkutan iddia: Pentagon 100 bin ceset torbası alacak

Corona virüsünün etkisinin iyiden iyiye arttığı ABD'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Pentagon'un artan ölü sayılarına karşılık 100 bin ceset torbası temin etmek için harekete geçtiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr
10:59 -
Haberler Dünya
ABD’de korkutan iddia: Pentagon 100 bin ceset torbası alacak

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede dünya çapında bir krize dönüştü. 47 bini aşkın insanın ölümüne yol açan salgının yeni merkezi 215 bin vakaya ulaşan ABD gösteriliyor.

Ölü sayısının 5 bini aştığı ABD’de Başkan Donald Trump, ülkeyi zor günler beklediğine işaret etmişti. “İki hafta sancılı geçecek” diyen Trump güçlerinin test edileceğini ve virüs nedeniyle 200 bin vatandaşın hayatını kaybedebileceğini söylemişti.

Trump’ın karamsar bir tablo çizen açıklamalarının ardından flaş bir iddia gündeme geldi. Pentagon yetkililerinin Federal Acil Durum Yönetim Ajansı’nın (FEMA) talebi üzerine 100 bin ceset torbası almak için harekete geçtiği öğrenildi.

Bloomberg’ün haberine göre Pentagon’un elinde bulunan 50 bin askeri tarzdaki torbanın da FEMA’ya gönderileceği belirtildi.

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Son güncelleme: 11:09 02.04.2020
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