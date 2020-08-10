ABD’de korkutan patlama! 1 ölü var

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında 3 evin bulunduğu bölgede patlama meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanmış, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkaz altında mahsur kalmıştı.

Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 kadının hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise durumunun kritik olduğunu aktardı.

İtfaiye, enkaz altında sadece 1 kişinin kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Baltimore İtfaiyesi, patlamanın nedeninin doğal gaz olduğunu duyurdu. İHA

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