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ABD’de korkutan patlama! 1 ölü var

ABD'nin Baltimore kentinde meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

18:59 -
Haberler Dünya
ABD’de korkutan patlama! 1 ölü var

ABD’nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında 3 evin bulunduğu bölgede patlama meydana gelmişti. Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanmış, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkaz altında mahsur kalmıştı.

Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 kadının hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise durumunun kritik olduğunu aktardı.

İtfaiye, enkaz altında sadece 1 kişinin kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Baltimore İtfaiyesi, patlamanın nedeninin doğal gaz olduğunu duyurdu. İHA

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