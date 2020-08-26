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ABD’de Melania Trump’a tepki: Neden Beyaz Saray’ı kullandı?

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde dün gece Cumhuriyetçi Parti'nin ulusal kurultayında Melania Trump gündem oldu... Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nden konuşan First Lady'nin buradan konuşması, "Ellerindeki gücü seçim için kullanıyorlar" yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Sozcu.com.tr
09:39 -
Haberler Dünya
ABD’de Melania Trump’a tepki: Neden Beyaz Saray’ı kullandı?

Cumhuriyetçi Parti'nin, başkanlık seçimi öncesinde partinin başkan adayını resmen açıkladığı ulusal kurultayı dün ikinci günde de devam etti.

Kurultayın ilk gününde ABD Başkanı Donald Trump, göreve ikinci dönem için resmen aday gösterilmesinin ardından Kuzey Carolina eyaletinin Charlotte kentinde parti delegelerine hitaben bir konuşma yapmıştı. Kurultayın ikinci gününde ise açılış konuşmasını First Lady Melania Trump yaptı.

Melania Trump’ın Beyaz Saray’daki Gül Bahçesi’nde konuşma yapması tepki çekti.

Trump konuşmasında Covid-19 yüzünden yaşamını yitirenlerin yakınlarına taziye mesajı iletirken, eşi Donald Trump’ın ülkesini çok sevdiğini ve her şeyi içten ve şeffaf bir şekilde yaptığını dile getirdi.

“MELANIA TRUMP YASAYI İHLAL ETTİ”
Fakat Melania Trump’ın konuşmasını Beyaz Saray'daki Gül Bahçesi'nde yapması hem sosyal medyada hem de yerel basında büyük tepki çekti.

Muhalefet ve Demokratlar, Melania Trump’ın Beyaz Saray’da miting konuşması yapmasının federal hükümetin siyasi aktiviteler ve işlemler için kullanılmasını engelleyen yasayı ihlal ettiğini söyledi.

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Son güncelleme: 09:41 26.08.2020
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