ABD’de okullar açıldı: 25 bin öğrenci ve öğretmen Covid-19 oldu

Kuzey yarım kürede yaz tatili döneminin sona ermesiyle birlikte birçok ülkede “yeni normalleşme” kapsamında planlar yapılıyor… Bunlar arasında en çok tartışılan ve neredeyse her gün yeni bir teori ve sistemin getirildiği okulların durumu. Bazı ülkeler çok sıkı önlemler alarak yüz yüze eğitime devam ederken Türkiye’nin de aralarında olduğu bazı ülkelerde eğitimlere bir süre daha video konferans yöntemiyle devam edilmeye başlandı.

Başkan Donald Trump’ın umursamaz tavrı ve duruma geç müdahale etmesiyle birlikte birkaç hafta içerisinde corona virüsü salgınının merkez üssü olan ve dünya üzerindeki 26 milyona yaklaşan vakanın 6.2 milyonunun tespit edildiği ABD’de de okulların açılmasıyla birlikte korkutucu bir gerçek ortaya çıktı.

EN AZ 37 EYALETTE TESPİT EDİLDİ

ABD’de lise ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geri dönülmesiyle birlikte corona virüsü vakalarında ciddi bir patlama yaşandı… ABD’nin önde gelen medya platformlarından CNN, en az 37 eyaletteki lise ve üniversitelerde corona virüsü vakalarında çok ciddi bir artış yaşandığını duyurdu. CNN’in haberinde 25 binden fazla öğrenci ve çalışanda corona virüsü tespit edildiği açıklandı. ABD’de her eyalet kendi içinde alınan kararlarla eğitime bir süredir devam ediyor.

Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Güney Carolina, Kuzey Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Batu Virginia, Washington ve Wisconsin eyaletlerindeki okullarda corona virüsü vakası tespit edildiği duyuruldu.