ABD’de olaylar çığrından çıkıyor! ‘Artık böyle yaşayamayız’

George Floyd'un ölümü üzerine adalet için sokağa dökülen göstericiler, New York belediye binası etrafında toplandı.

Foley Meydanı'ndan sloganlarla yürüyüşe başlayan eylemciler, polis helikopteri eşliğinde belediye binasına geldi.

“ARTIK BÖYLE YAŞAYAMAYIZ”

CNN'e yaptığı açıklamada kızgınlığını dile getiren protestoculardan biri, “Bu sadece siyahi insanlar için değil, herkes için. Artık böyle yaşayamayız. Barışı elde edene kadar savaşacağız. Adalet yoksa barış yok” dedi.

100 MUHAFIZ WASHINGTON’A GÖNDERİLDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Washington'da bugünden itibaren güvenlik seviyesinin artırıldığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine, Ohio eyaletinden 100 eğitimli Ulusal Muhafız, Washington'a gönderildi.