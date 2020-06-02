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ABD’de olaylar çığrından çıkıyor! ‘Artık böyle yaşayamayız’

ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde 46 yaşındaki siyahi Amerikalı George Floyd'un polis memuru Derek Chauvin tarafından öldürülmesi sonrası sokağa dökülen göstericiler, bugün New York belediye binası etrafında toplandı. Protestoculardan biri "Bu sadece siyahi insanlar için değil, herkes için. Artık böyle yaşayamayız" dedi.

Çeviri: Seykan UÇAN
22:34 -
Haberler Dünya
ABD’de olaylar çığrından çıkıyor! ‘Artık böyle yaşayamayız’

George Floyd'un ölümü üzerine adalet için sokağa dökülen göstericiler, New York belediye binası etrafında toplandı.

Foley Meydanı'ndan sloganlarla yürüyüşe başlayan eylemciler, polis helikopteri eşliğinde belediye binasına geldi.

“ARTIK BÖYLE YAŞAYAMAYIZ”

CNN'e yaptığı açıklamada kızgınlığını dile getiren protestoculardan biri, “Bu sadece siyahi insanlar için değil, herkes için. Artık böyle yaşayamayız. Barışı elde edene kadar savaşacağız. Adalet yoksa barış yok” dedi.

FOTO: REUTERS

100 MUHAFIZ WASHINGTON’A GÖNDERİLDİ

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Washington'da bugünden itibaren güvenlik seviyesinin artırıldığını açıkladı.

Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine, Ohio eyaletinden 100 eğitimli Ulusal Muhafız, Washington'a gönderildi.

FOTO: REUTERS

ABD CNN New York Polis
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