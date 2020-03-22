ABD’de ordu sokağa indi!

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

ABD eyaletleri içinde corona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi.

ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

New York'ta corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta corona virüsü vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi. (İHA)

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