ABD’de polisi alarma geçiren otobüs sapığı: Bu adamı tanıyan varsa…

Corona virüsünün en çok yıkıma yol açtığı ülke olan ABD’de otobüs sapığı dehşeti yaşandı. Seattle şehrinde yaşanan olayda bir adam, şehir merkezinden otobüse bindikten sonra bir kadının yanına oturdu.

Bir süre sonra mastürbasyon yapmaya başlayan adam, kadının fotoğraflarını çekmesi üzerine Lake City’de otobüsten indi. Hemen polise başvuran ismi açıklanmayan kadın, sarı uzun saçlı ve üzerinde mavi kapüşonlu bulunan adamın fotoğraflarını teslim etti.

Polis ekipleri zanlının fotoğraflarını sosyal medyadan da paylaşarak, “Dedektiflerimiz bu kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Eğer herhangi bir bilgiye sahipseniz veya bu adamı gördüyseniz bizimle irtibata geçin. İsimsiz bir ihibarda da bulunabilirsiniz” ifadelerini kullandı.