ABD’de polisten bir orantısız güç vakası daha! Kaldırımdan yürümediler diye yapmadıklarını bırakmadılar

ABD’nin Minneapolis şehrinde polis şiddetine maruz kalarak hayatını kaybeden George Floyd için başlayan gösteriler ülke genelinde sürüyor. Floyd’un ölümü ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirirken, polisin orantısız güç uyguladığı olaylar da birer birer ortaya çıkıyor.

Söz konusu görüntülerden biri Oklahoma eyaletinde kameralara yansıdı. Eyalete bağlı Tulsa şehrinde sokakta yürümekte olan iki siyahi genç, polis tarafından durduruldu. Yoldan yürüdükleri için kuralları ihlal ettikleri söylenen iki genç, herhangi bir kaldırım ya da yürüyüş yolu olmadığını söyleyerek kendilerini savundu.

‘NEFES ALIYORSUN BİR ŞEYİN YOK’



Ancak polisin iddiasına göre agresifleşen gençlerden biri yere yatırılarak kelepçelendi. Polislere, “Siyahi olduğum için beni suçlu gibi görüyorsunuz. Irkçı ve şeytansınız” diyen adı açıklanmayan genç araca bindirildi.

Polisle arbede yaşayan genç, “Nefes alamıyorum” diye bağırsa da, memurlar “Nefes alabiliyorsun, bir şeyin yok” dedikten sonra polis merkezine götürdü. Önce kelepçelenen daha sonra çözülen gençlerden diğeri ise gitmekte özgür bırakıldı.

‘AVLIYORLAR GİBİ HİSSEDİYORUZ’



Oklahoma’nın ikinci büyük şehri olan Tulsa’da nüfusun yüzde 16’sının siyahi vatandaşlardan oluştuğu belirtiliyor.

Sosyal medyada yayılması sonrası soruşturma başlatılan görüntülerle ilgili konuşan aktivist Greg Robinson, “Muhtemelen protokolü izledikleri söylenecek. Belki de öyle ama problem de bu. Neden polis bizi koruyor değil de avlıyor gibi hissediyoruz” dedi.