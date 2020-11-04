ABD’de salgının gidişatını değiştirecek iddia: Virüs çok daha önce yayıldı

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre toplam vaka sayısı 47.4 milyon, ölü sayısı ise 1 milyon 213 bin olarak kayıtlara geçti.

Salgının merkez üssü haline gelen ve hem vaka hem de can kaybında ilk sıraya yükselen ABD’de ise 9.3 milyon kişi hastalığa yakalandı, 223 bin kişi de hayatını kaybetti. Rakamlar ikinci dalgayla birlikte rekor seviyede artarken, virüsün ABD’de ortaya çıkışıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD’nin en çok can kaybı veren bölgesi olan New York’ta virüsün sanılandan daha önce yayıldığı düşünülüyor. Mount Sinai’den uzmanlar 10 bin plazma örneğini incelerken, bu kişilerin o dönem kanser ve hamilelik gibi corona virüsünden bağımsız sebeplerle kan verdiğini belirtti.

TESPİT EDİLEMEYEN VAKALAR



Yapılan incelemelerde ilk resmi vakanın 1 Mart’ta görüldüğü açıklansa da, 9 Şubat’ta toplanan örneklerdeki antikorlar virüsün söz konusu ay içerisinde daha erken yayılmaya başladığını gösteriyor.

Mount Sinai’de Klinik Mikrobiyoloji Direktörü olan Emilia Mia Sordillo, “Salgının başında tespit edemediğimiz, belirti göstermeyen vakalar olduğunu biliyoruz” dedi.

NÜFUSUN 5’TE 1’İNDE ANTİKOR

Sonuçları Nature dergisinde yayınlanan çalışmada yer alan bir başka Mount Sinai Profesörü Florian Krammer ise, “Çalışma virüsün Şubat ayında New York’ta olduğunu doğruluyor. New York nüfusunun beşte birinde virüse karşı antikor gelişmiş durumda. Bu virüsü yavaşlatabilir ancak sürü bağışıklığı için henüz istenen seviyede değil” diye konuştu.

ENFEKTE OLAN 100 KİŞİDEN BİRİ ÖLDÜ



Krammer, “Enfekte olan her yüz kişiden biri Covid-19’dan öldü. Bu ilk dalga için dünyanın herhangi bir bölgesinden daha yüksek. Hastalıkla ilgili daha çok şey öğrendiğimizde ölüm oranı düşecek. Ancak virüsü ciddiye alıp hastanelerin dolup taşmasını önlemeliyiz” ifadelerini kullandı.

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