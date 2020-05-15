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ABD’de savaş uçağı düştü! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı

ABD’de F-22 Raptor tipi savaş uçağı eğitim sırasında düştü. Kameralara yansıyan görüntüde pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığını görüldü.

23:38 -
Haberler Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Eglin Hava Üssü'nden rutin eğitim için kalkış yapan F-22 Raptor tipi savaş uçağı havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, uçağın üsse 20 km uzakta bulunan boş bir alana düştüğünü aktarırken, pilotun son anda kendini uçaktan fırlattığını açıkladı. Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Hava Kuvvetleri, kazada herhangi bir sivil can kaybının yaşanmadığını aktarırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Öte yandan F-22 Raptor savaş uçağının birim maliyetinin yaklaşık 143 milyon dolar olarak biliniyor. İHA

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Son güncelleme: 23:40 15.05.2020
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