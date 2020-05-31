ABD’de sokaklar yangın yeri! Protestolar büyüyor

ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar sürüyor. Olayın gerçekleştiği kent Minneapolis yakınındaki St.Paul kentinde yine binlerce kişi bir araya geldi.

Los Angeles, New York, Minneapolis, başkent Washington gibi birçok kentte polisle göstericiler karşı karşıya geldi, yaralananların olduğu belirtildi. Olaylar sırasında yüzlerce kişinn gözaltına alındığı öğrenildi.

Dün de ülke genelinde en az 30 kentte protesto gösterileri düzenlenmiş ve şiddet görüntüleri kameralara yansımıştı.

Minneapolis kentinde bu akşam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor ancak yüzlerce protestocu sokaklarda. Protestocuların gösterilerinin devam etmesi üzerine, Minneapolis'in bulunduğu Minnesota eyaletinin valisi eyaletteki bütün ulusal muhafızları göreve çağırdı.

ATLI POLİS GÖSTERİCİYİ EZDİ

Houston Belediye Binası önündeki Floyd cinayeti eylemleri sırasında atlı polis bir göstericiyi ezdi. Atlı polis tarafından ezilen kadın Houston Polis Departmanı'na dava açacağını açıkladı.

Polis Departmanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada ise “Atlı devriye memurlarımızdan birisinin, bir vatandaşı ezdiğini gösteren videonun farkındayız. Şu anda olayın arkasındaki koşulları inceliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Houston'daki eylemlerde 150 kişi tutuklanırken, çok sayıda polis memuru ise yaralandı.

GAZETECİ GÖZÜNDEN VURULDU

Minneapolis'te protestoları takip eden fotomuhabir Linda Tirado (37), polis tarafından atılan plastik mermi ile gözünden vuruldu. Tirado'nun koruyucu gözlük kullandığı ancak vurulmadan önce yaşanan arbedede düşürdüğü aktarıldı.

‘GAZETECİYİM DİYE BAĞIRDIM'

Tirado, fotoğraf çektiği sırada vurulduğunu ve gözünden akan kanı hissettiğinde, “Gazeteciyim” diye bağırdığını belirtti. Göstericilerin Tirado'yu bulunduğu noktadan uzaklaştırdığı ve hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı aktarıldı.

“SOL GÖZÜMDE KALICI KÖRLÜK OLACAK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tirado, sol gözünde kalıcı körlük olduğunu ifade ederek, “Sol gözümde kalıcı olarak körüm. Doktorlar 6 hafta işe dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Kesinlikle duman ya da gaza yakın olmamam gerekiyor” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR DİĞER ÜLKELERE DE SIÇRADI

ABD’de pek çok kente yayılan protestolar, Avrupa başkentlerindeki ABD temsilcilikleri önünde de sürüyor.

Bugün İngiltere’nin başkenti Londra’da “#BlackLivesMatterUK” tarafından düzenlenen protestoya çok sayıda kişi katıldı.

Almanya’nın başkenti Berlin ve Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da da benzer protestolar vardı.

(VOA Türkçe, Reuters)

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