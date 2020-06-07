ABD’de son durum… Trump duyurdu: Ulusal Muhafızlar geri çekiliyor!

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar tüm ülkeye yayıldı.

Başkent Washington'a sıçrayan protestolar nedeni ile Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ulusal Muhafızların şehirden çekileceğini duyurdu.

Trump, “Ulusal Muhafızlar Washington DC’den çekilmeleri konusunda hazırlıkları başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla şekilde geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD’de protestolar nedeni ile 34 eyalette 43 binden fazla Ulusal Muhafız gücü görevlendirilmişti.

NELER YAŞANMIŞTI?

Corona virüsü salgını ile birlikte yakın tarihinin en büyük sağlık krizini yaşayan ABD'nin Minneapolis kentinde 25 Mayıs'ta George Floyd isimli bir adam “sahte para ile alışveriş yaptığı” iddiasıyla gözaltına alındı. Alışveriş yaptığı marketin köşesindeki araçta arkadaşıyla bekleyen Floyd'u yaka paça dışarı çıkaran polisler güpegündüz kaldırım kenarında 46 yaşındaki adamı yüzüstü yere yatırdı.

Bu sırada polis memuru Derek Chauvin, dakikalar boyunca Floyd'un boğazını diziyle sıkarken, yoldan geçenlerin tepkisine rağmen bu uygulamaya devam etti. Son sözleri, “Nefes alamıyorum, lütfen bırakın” diyen Floyd daha sonra bayıldı. Olay yerine ekipler Floyd'u götürürken, Afro-Amerikalı adamın yaşamını yitirdiği açıklandı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte polisin uyguladığı şiddet ve ırkçılığa karşı ülkenin birçok kentinde protesto gösterileri düzenlendi. Gösteriler devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimi körükleyen nitelikteki açıklamaları büyük tepki çekmişti.

Birçok kentte devam eden gösterilerde zaman zaman çatışmalar yaşansa da George Floyd'un ölümüne sebep olan polis memurları hakkında yargı sürecinin başlaması ve iddianamenin tamamlanmasıyla birlikte gösteriler azaldı.

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