ABD’de tartışma yaratan corona virüsü istatistiği: Afrikalı Amerikalılar daha çok ölüyor

Corona virüsünün yeni merkez üssü olan ABD’de yapılan bir araştırma corona virüsünün bazı etnik gruplara karşı daha ölümcül olduğunu ortaya çıkardı. Yaşanan ölüm oranlarını inceleyen uzmanlar, Chicago'daki ölümlerin yaklaşık% 68’inin nüfusunun sadece% 30’unu oluşturan Afrikalı Amerikalıları içerdiğini ortaya koydu. İstatistikler siyahların beyazlardan yaklaşık altı kat daha büyük bir oranda öldüğünü gösteriyor.

Halk sağlığı yetkilileri, ortalama olarak beyazların siyahlara oranla dokuz yıl daha uzun yaşadığını ve siyahların kronik hastalıklar ve sigara içme oranlarının oldukça yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, siyah Amerikalıların da evden çalışamama, toplu taşıma araçlarını zorunlu olarak kullanma veya birden fazla insanla aynı konutlarda yaşama gibi sosyo ekonomik nedenlerle hastalığa daha yüksek oranlarda yakalandıklarını söylüyor.

“NEDENİNİ BULMAK İSTİYORUZ”

Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, Afrikalı Amerikalıların corona virüsü tarafından yüksek oranda etkilendiğini söyledi. Fauci, “Bu yüzden çok endişeliyiz. Çok üzücü. Onlara komplikasyonları önlemek için mümkün olan en iyi bakımı vermekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok” dedi.

“Bunun nedenini bulmak istiyoruz” diyen Başkan Trump ise ‘'Corona virüsü vakalarıyla ilgili ulusal verilerin açıklanması gerektiğini söyledi.

Örneğin, Eyalet Halk Sağlığı Bakanlığı’na göre Illinois’de Pazartesi günü 12.262 corona virüsü vakası ve 307 ölüm meydana geldi. Doğrulanan vakaların% 29.4’ü siyahi,% 27.5 beyaz,% 9.4 İspanyol iken ölümlerin% 42’si siyah,% 37.1 beyaz,% 7.5 İspanyol,% 7 boş ve% 4.2 Asyalı idi. Nüfus sayımına göre, nüfusunun %15’i siyah, beyazlar ise eyaletin % 77’sini oluşturmakta.