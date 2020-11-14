ABD’de tepki çeken karar: Semptom göstermeyen çalışmalı

ABD'nin Kuzey Dakota eyaleti valisi Doug Burgum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sağlık sistemimiz çok büyük bir baskı altında. COVID-19 nedeniyle hastaneye yatışlar artık Kuzey Dakota’daki mevcut hastaneye yatışların yüzde 14’ünü oluşturuyor ve hastaneler önümüzdeki haftalarda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya. Yayılmayı yavaşlatmak için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Hastanelerin talep ettiği üzere, CDC tarafından tavsiye edildiği gibi önlemler alındığı sürece, Covid-19 pozitif sağlık çalışanları, hasta bakmaya devam edebilecektir” dedi.

400 HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Hemşireler, hastanelerin hasta çalışanları işe gelmeye zorlayabileceğini ve çalışmayı reddedenlere ‘misilleme' yapabileceğini söyleyerek karara tepki gösterdi.

Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından yapılan açıklamada, “ABD’de yaklaşık 400 hemşire COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve diğerleri de enfekte oldu, hastaneye kaldırıldı. Bu kabul edilemez. Hayatlarını ve kendi ailelerinin sağlığını riske atan hemşireler ve sağlık çalışanları daha iyisini hak ediyor” ifadeleri kullanıldı.