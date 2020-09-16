ABD’de uzmanları ikiye bölen çalışma: Corona bilinenden 1 ay önce geldi

Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan corona virüsü kısa sürede yayılarak dünya çapında bir krize dönüştü. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre aradan geçen sürede 29.5 milyon kişi hastalığa yakalanırken, 935 binden fazla insan da hayatını kaybetti.

Tüm vakaların yüzde 20’sinin görüldüğü ve salgının merkez üssü haline gelen ABD’de çarpıcı bir çalışmaya imza atıldı. California Üniversitesi’nden (UCLA) Dr. Joann Elmore ve meslektaşları, corona virüsünün ülkeye tahmin edilenden daha önce ulaşmış olabileceğini ortaya koydu.

İLK RESMİ VAKA WASHINGTON’DA

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nin (CDC) verilerine göre ABD’deki ilk corona virüsü vakası Ocak 2020’de Washington’da kayıtlara geçti. Söz konusu kişi, salgının ortaya çıktığı Wuhan’a gittikten sonra ABD’ye dönmüştü. UCLA’nın sağlık sistemi ile üç hastane ve 180 kliniğin verilerinden oluşan 10 milyon tıbbi kaydı inceleyen Elmore ve ekibi, corona virüsünün ABD’deki varlılığının 22 Aralık’a kadar uzanabileceğini belirtti.

HASTALARDA YÜZDE 50 ARTIŞ

CNN International’a konuşan ve o tarihlerde rapor edilen solunum yolu hastalıklarında ciddi bir artış olduğuna dikkat çeken Dr. Elmore, “Hastalar arasında öksürük şikayetiyle gelenlerin oranının yüzde 50 arttığını tespit ettik. Bu normalde karşılaştığımızdan ortalama olarak 1000 ekstra fazla hasta demek. Bu vakalardan bazıları grip bazıları da başka sebeplerden olabilir. Ancak bu derece yüksek rakamlar dikkat çekici” dedi.

Elmore, elde ettikleri gerçek zamanlı verilerin hastalığın takibi, yavaşlatılması ve durdurulmasında fayda sağlamasını umduklarını ifade etti.

‘GENİŞ ÇAPLI YAYILMA MÜMKÜN DEĞİL’



Elmore’un çalışmasına hem destek veren hem de karşı çıkan uzmanlar oldu. Cleveland Üniversitesi Hastanesi’nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Claudia Hoyen, çalışmanın kayda değer olduğunu ve Covid-19’un ABD’de çok daha erken ortaya çıktığına inandığını söyledi.

Scripps Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Dr. Kristian Andersen ise iddialara karşı çıkanlardan. Andersen, “SARS-CoV-2 genetik verileri pandeminin Kasım sonu veya Aralık ayı başında Çin’de ortaya çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla virüsün Aralık 2019’da geniş çaplı yayılmasının bir yolu yok. Aynı genetik verilere baktığımızda ABD’de geniş çaplı bir bulaşmanın Şubat 2020’den önce başladığını söyleyemeyiz” diye konuştu.