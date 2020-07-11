ABD, vatandaşlarını artan risk üzerine uyardı!

ABD ile Çin arasında süren ticaret savaşları corona virüsü salgınının Çin’de baş göstermesi sonrası patlama noktasına yükselmişti.

Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’deki vatandaşlarını keyfi uygulamalara karşı uyardı.

Uyarıda, Amerikalıların Çinli yetkililer tarafından keyfi olarak gözaltına alınabileceği ve ülkeden sınır dışı edilebileceği belirtildi.

Ayrıca ABD’li güvenlik personelinin de Çin’i eleştiren mesajlar gönderdiği için gözaltına alınabileceği veya sınır dışı edilebileceği ifade edildi.