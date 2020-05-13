ABD’de yeni corona kararı! 8 Haziran’a kadar uzatıldı

Corona virüsü (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD, salgınla mücadelesini sürdürüyor. Başkent Washington’da Belediye Başkanı Muriel Bowser yaptığı açıklamada, kentte corona virüsünün yayılmasını yavaşlatmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduklarını ifade ederek “evde kal” talimatının 8 Haziran’a kadar uzatıldığı bildirdi.

Bowser, “Şehri yeniden açmak için acele etmek trajik sonuçlar doğurabilir. Ekonomimizi açmaya can atıyoruz. Ama ikinci bir salgının daha da kötü olabileceğini biliyoruz” dedi.

Washington’da “evde kal” talimatının 15 Mayıs Cuma günü sona ermesi planlanıyordu. Ancak Belediye Başkanı Bowser, kentteki vaka ve ölüm oranlarında ciddi bir düşüş görmeleri gerektiğini belirterek şu anda bunun gerçekleşmediğini dile getirdi.

Evde kalma talimatının 3 haftadan fazla bir süre için geçerli olacak şekilde ayarlandığı belirtilirken, şehirdeki verilerde iyileşme görülmesi durumunda erken sona erdirilebileceği ifade edildi. (İHA)

ʻʻ Worldometers'ın verilerine göre, Washington'da bugüne kadar 964 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 64 kişi karantina altına alındı. ABD genelinde ise ölü sayısı 84 bin 243'e, vaka sayısı ise 1 milyon 419 bin 48'e yükseldi.

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