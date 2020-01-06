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ABD’de zincirleme kaza: 5 ölü, onlarca yaralı

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 TIR, bir yolcu otobüsü ve otomobil birbirine girdi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise yaralandı.

12:17 -
Haberler Dünya
ABD’de zincirleme kaza: 5 ölü, onlarca yaralı

Polisten yapılan açıklamaya göre, Pittsburgh’ta virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 TIR da otobüse ve birbirlerine çarptı.

Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

ABD kaza otomobil Sağlık trafik
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