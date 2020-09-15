ABD’deki yangın felaketinde ölü sayısı 36’ya çıktı! Trump’tan tepki çeken yorum: Merak etmeyin soğuyacak

Corona virüsü salgınında vaka ve ölü sayılarıyla merkez üssü haline gelen ABD'de diğer yandan da yangın felaketi yaşanıyor. California, Oregon ve Washington eyaletlerini etkisi altına alan 100'den fazla yangın haftalardır söndürülemiyor.

8 MİLYON HEKTAR KÜL OLDU

Yetkililer, 17 binden fazla itfaiyecinin gece gündüz demeden mücadele ettiği yangınlarda şu ana dek California’da 25, Oregon’da 10 ve Washington’da bir olmak üzere toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2020’nin başından bugüne kadar California’daki yangınlarda yaklaşık 8 milyon hektarlık alan küle döndü. Bu neredeyse Connecticut eyaletinin büyüklüğüne eşit.

KUVVETLİ RÜZGAR VE DÜŞÜK NEM

Meteorolojist Dan Borsum, yangınların kontrol altına alınamaması ve hızla yayılmasının nedenlerine açıklık getirdi.

İtfaiyecilerin alevlerin yanı sıra kuvvetli rüzgar ve düşük nemle de mücadele ettiğini belirten Borsum, yangın bölgelerindeki kuru hava şartlarının alevlerin büyümesine imkan sağladığını belirtti.

SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI UYARISI



Alevler önüne çıkan her şeyi küle çevirerek yıkıp geçerken, bu durumun göz ardı edilen bir başka boyutu da dikkat çekiyor. Yangınla birlikte gökyüzünü kaplayan kül ve toz bulutları, Los Angeles, San Francisco, Portland ve Seattle gibi büyük şehirlerdeki hava kirliliğini artırıyor. Uzmanlar havadaki bu kirliliğin kalp ve solunum yolu rahatsızlıklarını tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

KÜRESEL ISINMANIN ROLÜ

ABD Başkanı Donald Trump, yangınlarla ilgili bilgi almak için California eyaletinin başkenti Sacramento’ya gitti. Burada California Valisi Gavin Newsom’la bir araya gelen Trump, toplantının ardından soruları da yanıtladı.

Eyaletin Doğal Kaynaklar Dairesi Başkanı Wade Crowfoot, bu yıl bölgede Ölüm Vadisi’ndeki 54 derecelik sıcaklık rekorunu hatırlatırken, küresel ısınmanın yangınlardaki rolünü sordu.

‘AĞAÇLAR KİBRİTE DÖNÜYOR’

Küresel ısınmanın yangılardaki payını reddeden Trump, “Ağaçlar kısa bir süre içinde devrildiğinde çok kuruyor. Adeta bir kibrit çöpüne dönüyorlar ve patlıyorlar. Bu daha çok ormanların idaresiyle ilgili bir sorun” diye konuştu.

Crowfoot bu cevaba karşılık olarak, “Eğer bilimi reddedersek insanları koruyamayız. Keşke bilim de sizinle aynı fikirde olsaydı” dedi.

Başkan Donald Trump ise, “Merak etmeyin soğuyacak. Sadece izleyin. Bilimin bunu gerçekten bildiğini sanmıyorum” dedi.