ABD’den 12 Çinli yetkiliye yaptırım hazırlığı

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar ABD-Çin hattında yeni bir gerilimin yakın olduğunu söyledi. Biri ABD’li yetkili olmak üzere konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre yaptırımlar Çin Komunist Partisi yetkililerini hedef alacak. ABD Başkanı Donald Trump, görevi 20 Ocak’ta Joe Biden’a devretmeden önceki son haftalarında Çin’e yönelik baskıyı canlı tutuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı. İki kaynağın verdiği bilgiye göre yaptırımlar büyük olasılıkla varlıkların dondurulması ve finansal işlemler ile ilgili önlemleri kapsayacak.