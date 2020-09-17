ABD’den 2 şirket ve 45 kişiye yaptırım kararı!

ABD, İranlı “siber tehdit grubuna” yaptırım kararı aldı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin İranlı muhalifleri, gazetecileri ve uluslararası seyahat şirketlerini hedef alan kötü amaçlı yazılımlar ile siber saldırı düzenleyen 2 İranlı şirket ve bu şirketlerle bağlantılı 45 kişiye yaptırım kararı alındığı duyuruldu.

Bakanlık, yaptırım listesine alınan şirketlerin Advanced Persistent Threat 39 ile Rana Intelligence Computing Company (Rana) adlı bir paravan şirket olduğunu açıklarken her iki şirketinden İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı’nın (MOIS) kontrolünde olduğunu aktardı.

8 FARKLI KÖTÜ AMAÇLI YAZILIM TESPİT EDİLDİ

Hazine Bakanlığı, Rana'da görevli yönetici, programcı ve bilgisayar korsanlığı konusunda uzman olan toplam 45 kişinin MOIS'in tehdit olarak gördüğü uluslararası işletmelerin, kurumların ve uluslararası seyahat şirketlerinin ağlarına yapılan siber saldırılara destek verdiğini ifade etti.

Bakanlık, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından MOIS'in Rana aracılığıyla bilgisayarlara izinsiz giriş yapmak için kullandığı 8 farklı kötü amaçlı yazılımı tespit edildiğini aktardı. Hazine Bakanlığı, yaptırımlar ile MOIS’in siber saldırılara devam etmesini engellemeye çalıştığını ve binlerce kişi ve kurumun mağduriyetini sona erdirmeyi amaçladığını vurguladı.

“ABD SİBER SALDIRGANLARA KARŞI KOYMAYA KARARLI

Hazine Bakanı Steven Mnuchin şirketler hakkında yaptığı açıklamada, “İran rejiminin İstihbarat Bakanlığı bu şirketleri masum sivilleri ve şirketleri hedef almak ve dünyadaki istikrarı bozmak için bir araç olarak kullanıyor. ABD, güvenliği tehlikeye atan ve uluslararası seyahat sektörüne zarar veren siber saldırganlara karşı koymaya kararlı” dedi. (İHA)

İLGİLİ HABER Corona virüsünde hasta yaşı düşüyor: ABD'de Covid-19 aşısı açıklaması geldi