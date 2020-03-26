ABD’den acı haber! Bir Türk daha hayatını kaybetti

New Jersey eyaletinin Paterson kentinde yaşayan 80 yaşındaki E.K.'nin corona virüsü salgınından dolayı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
Corona virüsünden hayatını kaybeden 80 yaşındaki E.K.'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) toprağa verileceği belirtildi.
E.K.'nin Paterson kentinde kılınacak cenaze namazına corona virüsü salgınından dolayı sadece aile yakınlarının katılacağı açıklandı.
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde corona virüsü salgınında dün hayatını kaybeden 44 yaşında 3 çocuk annesi B.G.'nin cenazesinin New York eyaletinde toprağa verileceği öğrenildi. (İHA)