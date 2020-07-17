ABD’den Avrupalı öğrencilere corona muafiyeti

Dışişleri Bakanlığı tarafından yasa yapıcılara gönderilen ve Reuters tarafından görülen bildiride, bazı yatılı çocuk bakıcıları ile vize sahiplerinin ABD’deki ailelerine de muafiyet tanınması için teklif sunulacak.

Bu hamleler, Trump yönetiminin uluslararası seyahatlere kademeli olarak yeniden izin verme teşebbüsünün bir parçası olarak görülüyor. Başkan Donald Trump, corona virüsü vakalarının artmasıyla birlikte Mart ayında Avrupa’nın pek çok ülkesinden yolcuların ABD’ye seyahat etmesini yasaklamıştı.

AYRILMA KARARINDAN SONRA GELDİ



ABD’nin Avrupalı öğrencilere tanıdığı seyahat muafiyeti, Trump yönetiminin tamamen online ders almak zorunda kalan on binlerce yabancı öğrenciyi ABD’den ayrılmaya zorlama kararını geri çekmesinden sonra geldi. Kararın geri çekilmesi, bazı önde gelen üniversitelerin dava açma girişimleri ile işletmelerle teknoloji şirketlerinin baskıları sonucunda gerçekleşmişti.

Çin, Brezilya ve İran da benzer seyahat yasaklarına maruz durumdalar ancak bu ülkelerden gelen öğrenciler ABD’nin seyahat muafiyetine dahil edilmedi.