ABD’den Çinli şirkete insan hakları ihlali yaptırımı

Daha önce de Sincan Uygur Özerk bölgesindeki Müslüman Türklere karşı Çin’in insan haklarına aykırı tutumlar sergilediğini iddia eden ABD, Çin’deki Komünist Parti yetkililerine yaptırım uygulanması kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı’nın internet sitesinden yapılan son yazılı açıklamaya göre, insan hakları ihlalleriyle ilgili bölgede bulunan XPCC adlı şirkete ve iki kişiye yaptırım uygulanması kararı verildi.

ABD geçtiğimiz hafta Houston kentindeki Çin Konsolosluğu’nu kapattırmış ardından da Çin misilleme olarak Çengdu’daki ABD Konsolosluğu’nun kapatılması kararını vermişti.