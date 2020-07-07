ABD’den corona aşısı için 1.6 milyar dolar destek!

Dünya genelinde 12 milyona yakın vakaya neden olan ve 550 bine yakın da can kaybına yol açan corona virüsüne karşı aşı geliştirme yarışı devam ediyor.

İngiliz, Alman, Çinli firmaların yarışı devam ederken ABD’li ilaç firmaları da yıl sonuna kadar güvenli bir aşı piyasaya çıkarmak istiyor.

ABD Başkanı Trump’ın birçok yerde açıkladığı aşı üretmek için çalışan firmalara verilecek destekle ilgili gelişme yaşandı.

Reuters’ın haberine göre, ABD Novavax adlı firmaya testler ve üretim süreci için 1.6 milyar dolarlık bir destek sağladı.

Yardımın açıklanmasının ardından firmanın hisselerinde yüzde 29’luk bir artış yaşandı.

EKİM AYINDA SON TESTLER YAPILACAK

Novavax yetkilisi Stanley Erck, Warp Speed adıyla verilen desteğin 100 milyon doz aşının üretimi için olduğunu belirtti. Aşıların tahmini olarak yıl sonu ile Ocak-Şubat döneminde teslim edilebileceği ifade ediliyor.

Destek parasının ayrıca üçüncü faz insanlı denemeleri de kapsadığı bildirildi.

Erck, Novavax’ın gelecek hafta birinci faz testlere başlayacağını ve üçüncü faz insanlı deneylerin Ekim ayında başlayacağını açıkladı.

ABD benzer bir şekilde Johnson & Johnson’ın aşı çalışmaları için 456 milyon dolar, Moderna’nın aşı çalışması için 486 milyon dolar, AstraZeneca adlı ilaç firmasının Oxford ile ortak geliştirdiği aşı için 1.2 milyar dolar destek sağlamıştı.