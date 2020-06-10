ABD’den coronanın başlangıç noktası Wuhan’la ilgili flaş karar! Konsolosluk yeniden açılıyor

Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. 7 milyonu aşkın insana bulaşan virüsün en çok etkilediği ülke ise ABD.

Washington yönetimi, virüse karşı yeterli bilgi paylaşmayarak dünyayı hazırlıksız bırakmakla suçladığı Çin’e yönelik kritik bir adım atma yolunda.

Salgın sürecinde iki ülke arasında gerilim artarken, ABD, Wuhan Konsolosluğu’nda Ocak ayı sonunda faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

TANSİYONU DÜŞÜRME HAMLESİ



Söz konusu konsolosluk bu ay itibarıyla yeniden açılmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yasama İşleri Bürosu’ndan Mary Elizabeth Taylor, “Bakanlık operasyonları 22 Haziran 2020 itibarıyla yeniden başlatmayı planlıyor. Gelişmelere göre takvim yeniden ele alınabilir” dedi.

ABD’nin bu hamlesinin iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme açısından önemli bir hamle olduğu belirtiliyor.