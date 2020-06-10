Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD’den coronanın başlangıç noktası Wuhan’la ilgili flaş karar! Konsolosluk yeniden açılıyor

ABD, corona virüsü nedeniyle faaliyetlerini durdurduğu Wuhan'daki konsolosluğu 22 Haziran'da açmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr
10:45 -
Haberler Dünya
ABD’den coronanın başlangıç noktası Wuhan’la ilgili flaş karar! Konsolosluk yeniden açılıyor

Resmi kayıtlara göre Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürüyor. 7 milyonu aşkın insana bulaşan virüsün en çok etkilediği ülke ise ABD.

Washington yönetimi, virüse karşı yeterli bilgi paylaşmayarak dünyayı hazırlıksız bırakmakla suçladığı Çin’e yönelik kritik bir adım atma yolunda.

Salgın sürecinde iki ülke arasında gerilim artarken, ABD, Wuhan Konsolosluğu’nda Ocak ayı sonunda faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

TANSİYONU DÜŞÜRME HAMLESİ

Söz konusu konsolosluk bu ay itibarıyla yeniden açılmaya hazırlanıyor. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Yasama İşleri Bürosu’ndan Mary Elizabeth Taylor, “Bakanlık operasyonları 22 Haziran 2020 itibarıyla yeniden başlatmayı planlıyor. Gelişmelere göre takvim yeniden ele alınabilir” dedi.

ABD’nin bu hamlesinin iki ülke arasındaki tansiyonu düşürme açısından önemli bir hamle olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERCIA'den kritik Çin iddiası: DSÖ'yü tehdit edip stok yaptılarCIA'den kritik Çin iddiası: DSÖ'yü tehdit edip stok yaptılar
ABD Çin Corona Dışişleri Bakanlığı Dünya Ocak ayı söz
Son güncelleme: 11:05 10.06.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more