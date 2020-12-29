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ABD’den F-35 itirafı! Türkiye’ye vermemişlerdi… Uçakları yetiştiremiyorlar

ABD'nin S-400'ler nedeniyle üretim programından çıkardığı F-35'ler corona virüsü engeline takıldı. Uçak üretiminde parça tedariği konusunda sıkıntı yaşanırken, teslim edilmesi planlanan uçak sayısının düşürüldüğü öğrenildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:22, 29/12/2020
Haberler Dünya
ABD’den F-35 itirafı! Türkiye’ye vermemişlerdi… Uçakları yetiştiremiyorlar

Hayatın her alanına darbe vuran corona virüsü bu kez de F-35 savaş uçaklarının üretimini etkiledi. ABD merkezli teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin’den yapılan açıklamaya göre, Covid-19 salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği kaydedildi.

ÜRETİM YÜZDE 8 DÜŞTÜ

Söz konusu şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı ifade edildi.

Lockheed Martin, 2020’de 123 uçak teslim ederek 2019’un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi. Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.

TÜRKİYE’Yİ ÇIKARMIŞLARDI

ABD, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığından çıkarmıştı. Dönemin ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gönderdiği mektupta Türk personele verilen F-35 eğitiminin sona ereceği ve Türk personelin ABD'den ayrılacağı belirtilmişti.

Türkiye'nin satın aldığı ve envanterine kattığı dört F-35 savaş uçağı ise teslim edilmemişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:21,