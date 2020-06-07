ABD’den flaş corona iddiası: Elimizde kanıtlar var

ABD’de Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott, bugün Çin ile ilgili flaş bir iddiayı gündeme getirdi. İngiliz medya kuruluşu BBC’ye konuşan Scott, Çin hükümetinin, Batı ülkelerinin Covid-19’a karşı geliştirme aşamasında olduğu aşı sürecini sabote ettiğini öne sürdü.

BBC’ye konuşan Scott, “Bu aşıyı üretmemiz gerek. Maalesef komünist Çin’in bu süreci sabote ettiği ya da yavaşlattığına dair kanıtlar var. Çin bizim bu aşıyı ilk geliştiren ülke olmamızı istemiyor. Amerikan halkına ve dünyadaki demokrasiye düşman olmak istiyorlar ” dedi.

“BİZ PAYLAŞACAĞIZ AMA ÇİN PAYLAŞMAYACAK”

Scott gündeme getirdiği istihbarat raporuyla ilgili olarak da detaylı bilgi vermedi. Scott, “Bu aşı, ekonomimizi tekrar toparlamamız için çok büyük bir öneme sahip. Biz geliştirelim ya da İngilizler geliştirsin önemli değil, bizler bu aşıyı paylaşacağız. Komünist Çin ise bunu paylaşmayacak” ifadesini kullandı.