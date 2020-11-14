ABD’den flaş iddia: El-Kaide’nin iki numarası öldürüldü

ABD’nin Kenya ve Tanzanya Büyükelçilik binalarına düzenlenen 1998 yılındaki saldırılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. 22 yıl önce 7 Ağustos’ta gerkçekleştirilen ve 224 kişinin hayatını kaybettiği saldırılardan sorumlu tutulan El-Kaide’nin iki numaralı ismi Abdullah Ahmed Abdullah’ın öldürüldüğü öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin iddiasına göre 58 yaşındaki Abdullah, saldırıların yıl dönümü olan 7 Ağustos’ta İran’ın başkenti Tahran’da suikaste uğradı. Kızıyla birlikte evinin yakınlarında aracıyla seyir halinde olan Abdullah’a motosikletli iki kişi yaklaştı. İsrail istihbaratından olduğu belirtilen ikili, otomobile doğru beş el ateş etti. Abdullah ve kızı Miriam olay yerinde hayatını kaybetti.

KİMLİKLERİ GİZLENDİ

Ancak NYT, İran medyasının ölenlerin kimliğini gizlediğini savundu. İran’da çıkan haberlerde hayatını kaybedenlerin Lübnanlı tarih profesörü Habib Daoud ve 27 yaşındaki kızı Maryam olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızları, Daoud’un Hizbullah üyesi olduğunu aktardı.

İRAN’DAN YALANLAMA

İran Dışişleri Bakanlığı, New York Times gazetesinin gündeme getirdiği iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. İran topraklarında El-Kaide teröristi olmadığı ifade edilen açıklamada, “Washington ve Tel Aviv, her zaman olduğu gibi işlenen suçların sorumluluğundan kaçmak için İran’ın bu gruplarla bağlantısı olduğunu öne süren yalanlar ortaya atıyor” denildi.

KIZI BİN LADİN’İN OĞLUYLA EVLİYDİ

1998’deki saldırıların planlayıcısı olarak gösterilen Abdullah Ahmed Abdullah, ABD istihbaratına göre El-Kaide’nin kurucularından biri. El-Kaide’nin iki numaralı ismi olarak gösterilen Abdullah’ın, mevcut lider Eymen ez-Zevahiri’nin sağ kolu ve yerine geçmesi en muhtemel kişi olduğu belirtiliyor.

Abdullah’ın aynı suikastte öldüğü iddia edilen kızı Miriam’ın, El-Kaide eski lideri Usama Bin Ladin’in oğlu Hamza Bin Ladin’le evli olduğu biliniyordu. Hamza Bin Ladin’in de 2019’da bir ABD saldırısında öldürüldüğü öne sürülüyor.

10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONMUŞTU

Uzun yıllardır FBI’nın en çok aranan teröristler listesinde üst sıralarda yer alan Abdullah için, yakalanmasına ilişkin bilgi paylaşana 10 milyon dolarlık ödül konmuştu. ABD kaynakları, Abdullah’ın 2015’ten bu yana Tahran’da serbestçe dolaştığını savunuyor.

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