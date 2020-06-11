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ABD’den flaş Libya açıklaması: Artık hızlı adımlar atılmalı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Libya'da savaşan tarafların Birleşmiş Milletler çatısı altında tekrar görüşmelere başlayacak olmasının memnuniyet verici olduğunu söylerken, bir an önce ateşkes üzerinde anlaşmaları çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
10:01 -
Haberler Dünya
ABD’den flaş Libya açıklaması: Artık hızlı adımlar atılmalı

Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Halife Haftar’e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasındaki çatışmalar uzun süredir devam ediyor. UMH güçleri son haftalarda Hafter’in taarruzunu püskürterek ülkenin batısına tekrar hakim oldu.

İki tarafın da BM görüşmelerine yeniden başlamak istemesiyle ilgili konuşan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Tarafların BM görüşmelerine tekrar başlamak üzere uzlaşması pozitif bir ilk adım. Ateşkesin uygulanabilmesi için artık hızlı ve iyi niyetli müzakereler yürütülmesi gerekiyor” dedi.

BM’nin Libya destek misyonu 2 Haziran’da ateşkes müzakerelerine tekrar başlamak istediğini açıklamıştı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Başkan Donald Trump’ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile dün görüştüğü ve Trump’ın Libya’da siyasi sürecin başlaması için Sisi’nin gösterdiği çabayı memnuniyetle karşıladığı ifade edildi.

Son güncelleme: 10:04 11.06.2020
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