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ABD’den ilginç Putin mesajı: Erdoğan’ı dinlemeli

Rusya lideri Vladimir Putin TürkAkım projesi için İstanbul'a gelirken, ABD'den sıra dışı bir mesaj paylaşıldı. Kapalı olan Suriye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Putin, İdlib konusunda Erdoğan'ı dinlemeli" denildi.

Sozcu.com.tr
12:32 -
Haberler Dünya
ABD’den ilginç Putin mesajı: Erdoğan’ı dinlemeli

ABD’nin Suriye’deki iç savaş nedeniyle 2012 yılından bu yana kapalı olan Suriye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından, Putin’in İstanbul’a gelmeden önce Suriye’de olduğu saatlerde paylaşılan mesajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Aralık’ta yaptığı bir konuşmaya atıfta bulunuldu.

Elçiliğin paylaştığı mesaj.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Rusya, Suriye ve İran İdlib’de katliama devam ediyor. Türkiye’nin bu anlamsız şiddeti sona erdirmek için çabalarına destek veriyoruz. Putin, 8 Ocak’taki görüşmelerinde Erdoğan’ı dinlemeli ve şiddete hemen son vermeli. ABD izliyor.”

Putin ve Esad Şam’da bir araya geldi.

Putin, Türkiye’ye 8 Ocak’taki planlı ziyareti öncesinde, Şam’a sürpriz bir ziyarette bulunmuş, Esad’la görüşmüştü. Esad ve Putin, Şam’daki Emevi camisini de ziyaret etmişlerdi.

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Son güncelleme: 12:39 08.01.2020
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