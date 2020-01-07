ABD’den Irak’tan çekilme açıklaması!

ABD’nin Irak’taki askeri varlığını sona erdireceğine yönelik iddialara yanıt veren Esper, Irak’ta IŞİD ile savaşmak için bir süre daha bulunmaları gerektiğini belirtti.

Esper İranlı General Süleymani’ye yapılan suikast sonrası savaş çıkabileceği ihtimali için ise “Biz bir savaşı başlatmayı düşünmüyoruz ancak var olan savaşı durdurmak için hazırlıklıyız” dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Irak’taki askeri gücünün çekilmek üzere hazırlık yaptığı ABD’li bir askerin Iraklı makamlara yazdığı mektup sonrasında ortaya çıkmıştı.

Mektubun kazara yayılmasından sonra ABD’li yetkililer mektubun varlığını kabul etmiş ancak içeriği konusunda bir yanlış anlaşılma yaşandığını belirtmişti.

Savunma Bakanı Esper konu hakkında, “Irak’tan çekilme planımız yok” demişti.