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ABD’den İranlı kuruluşa yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumuna (SPND) bağlı kimyasal silah çalışmalarında yer alan bir kurum ve direktörüne yaptırım uygulama kararı aldı.

Güncellenme: 20:53, 03/12/2020
Haberler Dünya
ABD’den İranlı kuruluşa yaptırım kararı

ABD Başkanı Donald Trump görevindeki son aylarında Tahran üzerindeki baskıyı arttırmaya devam ediyor. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kimyasal silah çalışmaları yürüten İranlı bir kurum ve bir kişiye yaptırım kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda İran Savunma Bakanlığına bağlı araştırma faaliyeti yürüten Shahid Meisami Grubu ile direktörünün İran Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumuna (SPND) bağlı olduğu, Tahran yönetiminin kimyasal araştırmalarında yer aldıkları belirtilerek kara listeye alındığı ifade edildi.

Açıklamada, “Shahid Meisami, İran'ın kimyasal silah araştırmalarında yer almaktadır ve SPND olarak da bilinen İran Savunma Bakanlığı İnovasyon ve Araştırma Kurumuna bağlıdır. Amerika Birleşik Devletleri, İran rejiminin Kitle İmha Silahlarının (WPD) veya bunların dağıtım araçlarının yayılmasıyla bağlantılı olarak 2014 yılında SPND’yi yaptırım listesine almıştı” ifadeleri kullanıldı. (İHA)

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