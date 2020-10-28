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ABD’den İsrail’e 14 bin kiloluk bomba hediyesi

ABD dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan 14 bin kilo 'Sığınak Yok Eden Bomba'yı İsrail'e göndermeye hazırlanıyor.

Güncellenme: 12:45, 28/10/2020
Haberler Dünya
ABD’den İsrail’e 14 bin kiloluk bomba hediyesi

ABD, Orta Doğu’da İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e jest yapmaya hazırlanıyor. ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail´e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast’ın, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

Yasa tasarısı ABD Kongresi’nde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bombanın İsrail´e verileceği aktarıldı. “Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan GBU-57’nin en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

Tahrip gücü yüksek bombanın, İran´ın herhangi bir nükleer santralini yok edebileceği belirtilirken bombanın şimdiye kadar sadece ABD ordusu tarafından kullanıldığı belirtildi. (DHA)

Yayınlanma Tarihi:12:42,
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