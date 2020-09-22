ABD’den korkutan Covid-19 itirafı: Binlerce insan hastalığa maruz kaldı

ABD’nin en önemli sağlık kuruluşlarından biri olan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, corona virüsü salgınıyla ilgili kritik bir açıklama yaptı. Merkezi Atlanta’da bulunan kurum, on binlerce insanın uçakta corona virüsüne maruz kalmış olabileceğini itiraf etti.

Yaklaşık 11 bin insanın şu ana kadar uçağa bindiği bilinen 1600 corona virüsü vakasından biriyle etkileşime girme ihtimali olduğunu söyleyen CDC Sözcüsü Caitlin Shockey, “Uçakta yolculuk yapanlarda corona virüsü bulaştığına dair bir vaka yok. Fakat henüz vaka ihbarı gelmemesi ya da kayıtlara geçmemesi bu tür vakaların olmadığı anlamına gelmez” dedi.

1 HASTA 14 YOLCUYA BULAŞTIRDI

ABD basını, CDC’nin dergisinde yayınlanan makalelerde Covid-19’un uçaklar aracılığıyla diğer ülkelere taşındığına dair bulgular yer aldığını yazdı. Geçen hafta cuma günü yayınlanan bir araştırmada da, 1 Mart’ta Londra’dan Hanoi’ye giden Vietnam Havayolları’na ait bir uçakta seyahat eden hasta bir kişinin, virüsü 14 yolcuya taşıdığı ortaya çıkmıştı.

CDC corona virüsü için hazırladığı rehberde, uçaklarda hastalığın uçakta kolayca yayılmadığı çünkü uçaklardaki hava akımının ve filtrelerin etkili olduğu aktarılırken, “Eğer yolcular arasında Covid-19 bulaşmış birisi varsa risk olabilir” uyarısı yapılmıştı.