ABD’den kritik Çin kararı! 1000’den fazla kişinin vizesi iptal

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Başkan Vekili Chad Wolf, Washington’un “Çin’in askeri birleşme stratejisiyle bağlantılı bazı Çinli lisansüstü öğrenciler ve araştırmacıların hassas araştırmaları ellerinden almalarını önlemek için” vizelerini bloke ettiklerini açıkladı.

Wolf konuşmasında, corona virüsü araştırmalarını çalma girişimleri de dahil olmak üzere, Çin’in adaletsiz endüstriyel casusluk suçlamalarını tekrarlarken, Amerikan akademisini istismar etmek için öğrenci vizelerini kötüye kullanmakla suçladı.

HONG KONG’A TEPKİ OLARAK AÇIKLAMIŞTI



Wolf, vize iptalleri adımının ABD Başkanı Donald Trump’ın 29 Mayıs’ta Hong Kong’daki demokrasi kısıtmalarına tepki olarak açıkladığı başkanlık kararnamesi kapsamında yapıldığını söyledi.

Sözcü, “8 Eylül 2020 itibariyle, Bakanlık, Başkanlık kararnamesi 10043’e tabi olduğu ve bu nedenle vize için uygun olmadığı tespit edilen 1000’den fazla Çin vatandaşının vizesini iptal etti” dedi.