ABD’den Türkiye açıklaması: Esefle karşılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada, “Zorlama, tehditler, sindirme ve askeri faaliyetler Doğu Akdeniz’deki gerilimi gidermeyecek. Türkiye’ye “hesaplı provokasyonlara” bir son vermesi, Yunanistan ile istikşafi görüşmelere başlaması çağrısında bulunuyoruz” dedi.

Pazartesi günü, Oruç Reis’in Doğu Akdeniz’de çalışmalara devam edeceği açıklanmıştı.

YUNANİSTAN VE ALMANYA’DAN TEPKİ GELDİ

Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz geriliminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Türkiye'nin, Oruç Reis gemisinin Doğu Akdeniz'de 10 gün süreyle doğalgaz ve petrol aramak için sismik araştırma çalışmaları yürüteceğini açıklaması sonra açıklamalar ardı ardına geliyor.

AB zirvesi öncesi geri çekilen geminin yeniden arama faaliyetlerine başlamasıyla ilgili Yunan hükümet sözcüsü Stelios Petsas konuştu. Petsas, Skai Radio'ya yaptığı açıklamada, “Oruç Reis bölgede olduğu sürece Türkiye ile istikşafi temaslarda bulunmayacağız” dedi.

Petsas, Oruç Reis'in Meis Adası yakınlarına gönderilmesi kararının “bölgede barışa doğrudan bir tehdit” olduğunu savundu.

MAAS: OYUNA SON VERİN

Oruç Reis'le ilgili kararın ardından Ankara'ya yapacağı ziyareti iptal eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Türkiye'yle ilgili tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

Maas, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yapacağı ziyaret öncesinde Berlin'de yaptığı açıklamada, “Eğer Ankara pek çok kez belirttiği gibi görüşmelere açıksa, yatıştırma ve provokasyon arasındaki oyuna son vermek zorunda” dedi.